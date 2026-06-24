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Zbog radova od danas važi izmena režima saobraćaja na teritoriji gradskih opština Novi Beograd i Čukarica, kao i prilagođen režim rada linija javnog gradskog prevoza.

Kako se navodi u saopštenju Sekretarijata za saobraćaj Grada Beograda, tokom radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva koje izvodi JKP "Beograd put", doći će do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u ulici Obalskih radnika (od raskrsnice Strugarskom u visini kućnog broja 1a do raskrsnice sa Strugarskom u visini kućnog broja 11).

Ova izmena biće aktivna do 8. jula, a do 23. jula doći će do izmene režima saobraćaja, zauzeća i raskopavanja dela kolovoza (desne kolovozne trake u smeru ka Praškoj ulici) i trotoara u ulici Beogradskog bataljona na delu od ulice Nedeljka Čabrinovića do Praške ulice.

Takođe, na Novom Beogradu tokom radova koje izvode JKP "Beogradske elektrane", doći do izmene režima saobraćaja, zauzeća i raskopavanja dela kolovoza (leve saobraćajne trake) i zauzeća parking mesta i zelene površine u okviru regulacije ulice, u Evropskoj ulici u zoni raskrsnice sa Gandijevom ulicom. Ova izmena biće na snazi do 5. jula.

Osim toga, tokom održavanja manifestacije "Belgrade music week" doći će do potpune obustave saobraćaja u Bulevaru Nikole Tesle.

I to na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Ušće, do zone raskrsnice sa Ulicom Trešnjin cvet, u periodu od 25. juna od 12 časova do 26. juna do 03 časa, u periodu od 26. juna od 12 časova do 27. juna do 04 časa, u periodu od 27. juna od 12 časova do 28. juna do 04 časa, u periodu od 28. juna od 12 časova do 29. juna do 03 časa.

Na delu od kružnog toka Ušće do zone raskrsnice sa Ulicom Ušće, kao i ulice Ušće (ceo krug) u periodu od 25. juna od 16 časova do 26. juna do 03 časa, u periodu od 26. juna od 16 časova do 27. juna do 04 časa, u periodu od 27. juna od 16 časova do 28. juna do 04 časa, u periodu od 28. juna od 16 časova do 29. juna do 03 časa.

Tokom održavanja manifestacije vozila javnog prevoza će saobraćati izmenjeno na taj način što će se linije 15, 84, 704, 706 i 707 u periodu održavanja manifestacije kretati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Trešnjinog cveta, Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama;

Linija 9A će se u periodu održavanja manifestacije u smeru ka Bloku 72 kretati ulicama Brankova, kružni tok kod Ušća, Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom, dok će se u smeru ka Trgu Slavija kretati postojećom trasom u funkciji radova u ulici Zemunski put.

1/18 Vidi galeriju Beogradski autobusi - GSP Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Linija 60 (60L) će se u periodu održavanja manifestacije kretati sledećom trasom: u smeru ka okretnici "Novi Beograd (Toplana)": Brankova, kružni tok kod Ušća, Sajmište, Zarije Vujošević, Zemunski put, Brodarska i dalje redovnom trasom, a u smeru ka Zelenom vencu vozila sa ove linije koristiće redovnu trasu podlinije 60L, odnosno saobraćaće ulicama Sajmište, Brankov most i dalje redovnom trasom, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd saopštilo je da će i zbog radova koje izvodi JKP "Beograd put" u ulici Obalskih radnika doći do promene režima rada linija 80, 87 i 87A.

Vozila sa linije br. 80 će u oba smera saobraćati do okretnice "Banovo brdo" ulicama:

Radnička - Endija Vorhola - Đorđa Ognjanovića - Požeška, "BANOVO BRDO", a vozila sa linija br. 87 i 87A će saobraćati svojim redovnim trasama do stajališta "Strugarska" – (#1125) odakle će dalje promenu smera vršiti ulicama: Strugarska - Mladena Mitrića - Nikole Vučete - Obalskih radnika – Strugarska - Radnička i dalje redovnom trasom.

Privremeno se ukidaju stajališta "Čukarička padina" šifra stajališta #1005, u smeru ka Ikei, za linije 80, 87 i 87A, "Stevana Đurđevića" šifra stajališta #1006, u smeru ka Ikei, za linije 80, 87 i 87A, "Strugarska" šifra stajališta #1125, u smeru ka Čukaričkoj padini, za liniju 80.

Privremeno se uspostavlja polazno/dolazno stajalište za linije 87 i 87A u ulici Obalskih radnika, na poziciji oko 20 metara posle raskrsnice sa ulicom Strugarska.