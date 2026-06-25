PREKO 100 ULICA U JEDNOJ OPŠTINI OSTAJE BEZ STRUJE! Objavljen spisak isključenja u Beogradu: Radovi kreću već od osam ujutru, evo detaljne satnice za ceo grad
Spisak isključenja struje:
Palilula
09:00 - 11:00 Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: BB,BB,2-2X, ZAPADNOMORAVSKA: 14-24,28-30,34,38,42,46-50,54,58,13,19-27,37, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 3Ž,
Voždovac
09:00 - 16:00 GOSPODARA VUČIĆA: 92,
Novi Beograd
08:30 - 15:00 ALEKSE DUNDIĆA: 2-16,1-11, BLAŽA POPIVODE: 2-12,16a-18a,1-23, DANILA SRDIĆA: 2-12,1-15, DELIBLATSKA: 2-4,1-5, DOBANOVAČKA: 2,1, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2A,6-36A,46,1-19,35B-35B, MATIJE IVANIĆA: 1-15, MUSTAFE GOLUBIĆA: 1-15, OBRENOVAČKA: BB,2-10,1-3, RUMSKA: 4-8,13-29, SESTARA VUKOVIĆ: 2-24,1-21, ŠIDSKA: 2-14,3-9, SRBOBRANSKA: 4,1-3, SURČINSKA: 6-6D,116-118B,1A-9N,21a-21C, SURČINSKI PUT: 3-3,21g, TELEČKA: 2-6,1-5, VAJARSKA: 13-15, VINOGRADSKA: 2,36-44A,48-98,102-116A,126-130,9g,31e-31i,35B-41v,151, VLASINSKA: 1-7, VOJVOĐANSKA: BB,BB,80-152,113,
Grocka
08:30 - 15:30 Naselje BOLEČ: SEDMOG JULA: 46,50-52,76,37-41,47,51, Naselje KALUĐERICA: 1 MAJA: 2-34B,1-5A,15-19,23-25,35, 20 OKTOBRA: 2-26V,1-53, 22 DECEMBRA: 4-28,1-35, 25 MAJA: 2-12,3-11, 29 NOVEMBRA: 2,6-16,1A-7, 4 JULA: 2-8,1-9, 7 JULA: 2-10,1-13, 8 MARTA: 2-12A,16-20,1-23, 9 MAJA: 2-6,1-5,9, ALEKSE NENADOVIĆA: 2-6,1-11, AVALSKA: 57-61, BALKANSKA: 2-4A,1, BOROVA: 2-8, BRANKA ĆOPIĆA: 20-36,19-23,27,31-35,39-39A, BRANKA RADIČEVIĆA: 2-30,1-7, BUBANjSKA: 1-7C, BUJANOVAČKA: 2-12,1-9,13-15, BULEVAR REVOLUCIJE: 80-98B,37A-45, DOSITEJEVA: 2,6-8,1-1A, DRINKE PAVLOVIĆ: 2,1-3, DRUGE PROLETERSKE: 2-22,1, ĐURE ĐAKOVIĆA: 18-22A, ĐURE JAKŠIĆA: 2,10,3, ĐURE VESELINOVIĆA: 2-12,22-48,1-29, DUŠKA TRIFUNOVIĆA: 2-6,1-11, FRUŠKOGORSKA: 2-6,1-13, GLAMOČKA: 2-36, GROBLjANSKA 1 LEVI PRILAZ: 24Nj, HERCEGOVAČKA: 2-26,1-25,35-37, IGNjATA GIGE: 2-32,36,1-11A,17,21, ISIDORA BLAGOJEVIĆA: 2-8,1-9A,13, IVE LOLE RIBARA: 2-20,24-32,36-40,1-25A, KNEZA MILOŠA: 2-50,1-41, KOPAONIČKA: 2-14,20,1-11, KOSOVSKA: 2-16,1-15A, KOSOVSKIH BOŽURA: 2-8,3-5, KRAGUJEVAČKA: 2,6,3-9, KRAGUJEVAČKIH ĐAKA: 10,1-9, KRALjA PETRA PRVOG: BB,BB,BB,18-56,64,68B,7-13Ž, KRFSKA: ,2-6A,3-7, LIMSKA: 2,1A-3A, LIVADA: 2-30,1-15, LUNETA MILOVANOVIĆA: 2A-12D,5-17,23-25,29-31A,35-39,45-45B, MAKEDONSKA: 2-14,1-11, MARIJE BURSAĆ: 1-9A, MILETE JOVANOVIĆA-CEROVCA: 2-10,1-5, MILOJA PAVLOVIĆA: 2-18,1-19, MILOŠA MATIJEVIĆA MRŠE: 2-8A,12-16,1-13, MILOŠA OBILIĆA: 2-14,1,5-15, MIRIJEVSKA: 14A,18-28,32-44,48-52C,58,15-21,25-31,39-75, MOŠE PIJADE: 2-18,1-11, NARODNIH HEROJA: 2-12,1-25, NEGOTINSKA: 4,1-7, NEVESINjSKA: 2-12A,1-11, NUŠIĆEVA: 2-10A,1-11, PLANTAŠKA: 2-6A,12-16V,20B-24A,1-9, PRERADOVIĆEVA: 2-12A,16,1-9,21, RADANSKA: 2-12,1-11, RADISAVA IGNjATOVIĆA: 2-28,1-7, RATKA MITROVIĆA: 11-17, RATKA PAVLOVIĆA-ĆIĆKA: 2-48,52,1-47,51, RUŽINA: 2-40,1-33A, SANSKA: 2,6-8,14,18,22,26,7,15-23, SAVE KOVAČEVIĆA: 110-116C,65-77, SAVEZA BORACA: 2-12,1-7,11, ŠESTE LIČKE: 4-6,10-26B,1-9,13-17, SIBNIČKA: 4-4A,1-1A, SOLUNSKA: 2-12,1-7,11-15, SVETOG SAVE: 2-4B,1-11, SVETOZARA MARKOVIĆA: 26-34,27-33, TRNSKA: 1-7A, UČITELjSKA: 2-10,1-3,9-11, UŽIČKA: 1-1X, VELEBITSKA: 2-8,14,1-9, VINOGRADSKA: 2-16,1-7, VIŠNjIĆEVA: 2-30A,36-38,1-15,19-43V, VIŠNjIĆEVA DRUGA LEVI PRILAZ: BB,6C-8,16A,1-13,29B-35, VIŠNjIĆEVA DRUGA PRVI DESNI PRILAZ: 2,8A-16,1-13, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-26,1-19, VOJISLAVA ILIĆA: 13, VOJNIKA SRĐANA SIMIĆA: 2-30,1-41, VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA: 28-44G,48-84,1-49,53-63A, VOLGINA: 2-8A,32-46,50-82B,1-1A,5-9,35-57,61-101, VUKA KARADžIĆA: 2-20A,1-9A, ZAGE MALIVUK: 4-24,28-34,3-21, ŽELjKA MILIVOJEVIĆA: 2-12,1-9,13-23,27-35,39-43, ŽIKICE JOVANOVIĆA ŠPANCA: 2-10A,1-3,7,11-15, ŽIVOJINA LAZIĆA: 2-24,1-15, ŽIVORADA PAVLOVIĆA: 2-10,1-5, ZLATARSKA: 2-8,1-9, ZMAJ-JOVINA: 2-12B,1-7,11-13,17-23,31A, ZORANA MAKSIĆA: 2, Naselje LEŠTANE: AVALSKA: 2-6,12-18,1-5,9-13,17-29,35-37, BRANKA ĆOPIĆA: 4-24,36,15-37,43, DOCE MARKOVIĆA: 2-14,1-17A, GROBLjANSKA: 18-30,7-13, HAJDUČKE VODE: 18,5,9-15, HAJDUK STANKOVA: 2-6, HAJDUK VELjKOVA: 2-18, ISIDORA BOGDANOVIĆA: 2,16,20,26-28E,32,1-3A,7-11,15-25, KREMENjE: 23 A,2-14,20-20A,46-60A,1-15A,21-23,27-39A,47,59,65-69, KRUŽNI PUT: BB,BB,4C-6B,16-16A,30,50,56A,64-66A,70-80,94-106,110,132,138A,142,176,1A-1Š,47,59-67,71A-71Ž,83,89-91A,97-97A,101,105-111A, MALO POLjE: 3, MARŠALA TITA: 92-130,136-152,158-170,176-234,1A-1I,119-129,145A,149-173,185-215,229-231,235-237, PETRA ŽIVKOVIĆA: 2-10,14-18,22,26-40,46,3-23D,29-31A,43A-45,49,53, PLANTAŽA: 2-4,8A-10E,1-7A, RAVAN: 8-30B,34-50,56,62,7-15,19-35,45-65,71,75,81-93,101-107, STARCA VUJADINA: 2-4,5, STARINE NOVAKA: 4-8, TRIFUNA PEŠIĆA: 6-24B,28-38A,7A-9,13-27C,31, Naselje VINČA: BEOGRADSKA: 180-182B,218-220,179-179A,183-203B,207, ŽANKE STOKIĆ: 38-42,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje Draževac: CIGANI: 10,20,24,34,38,42A-42B,48-50,404-404B,11A-11B,21,41-41A,83-83A, DOM: 14, DRAŽEVAC: 0,24,40,44,52,66-68,82A-84,88-92,122-124,384,388-398,402-404,412,418-420,426-428,442,9,15-17,35-39,43,49,53,63-69A,73-75,81-83,89-91,97,129,161,241,385-387,391,395,405-407,413,431, DRAŽEVAČKI LUG: 159, GUGOŠ KRAJ: 18,24A,44,72A,82D,43B,69-69C, IVOJEVAC: 386, JOVANOVAC: 43A-43J, KOD DOMA: 0,74,102,122-122A,142-142,230,1, KOD GROBLjA: 8,245A, KOD SPOMENIKA: 0,10,444,7A,31-31A,409,423-425, KOD TRAFO STANICE: 42D, KOLUBARSKI PUT: 69B, MLEKARA: 10, PARLOZI: 62B, PAVLOVIĆA KRAJ: 8A-12,48-50D,54-54A,58-64A,68-70,420A,3,7A-7E,21,43-43J,47,55-59,63B-63D,67A-69,1111, PELIĆA KRAJ: 386,396A,399, PETROVIĆA-MIJAILOVIĆA KRAJ: 34,242A,396B,404-408,414A,420A-420C,426-426A,1,17C,403,411B,419,423A,427A, RADOJKOVIĆA KRAJ: 77, SELO: 400,389,401, ŠKOLA: 146,85A,89,375, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,395A-395B, ŠVABIĆA KRAJ: 2-8, TODOROVIĆA KRAJ: 62C-62E,66,72-72A,76-84B,88A,96,69-71D,77-79G,83-85,89,95,715A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0, VEVERIČKI KRAJ: 25-35,363V,
Mladenovac
08:00 - 11:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KRALjICE MARIJE: 26,30,15,23B-23E, VOJVODE PUTNIKA: 22-24,
11:30 - 14:00 Naselje CRKVINE: DESPOTA STEFANA LAZA: 4, Naselje MARKOVAC: MARKOVAC: 6,5,
Stari grad
09:00 - 12:00 Kneza Sime Markovića 9.
Lazarevac
09:00 - 09:00 Dr.Đorđa Kovačevića 58-68,41-43, Ivana Milutinovića 1-24a, Cerska, Višegradska (Lukavički put).
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