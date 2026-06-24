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Lazarevac je danas popodne zahvatilo snažno nevreme praćeno jakim pljuskovima, grmljavinom i olujnim gradom, koji je u kratkom vremenskom periodu napravio haos na ulicama ovog beogradskog naselja.

Kako se vidi na snimcima koje su čitaoci dostavili Kuriru, grad je kratko padao, dok su se pojedine ulice za svega nekoliko minuta pretvorile u prave bujice. Voda se slivala niz kolovoze, a vozači su se teže probijali kroz poplavljene deonice.

- Jako je grmelo, kao da se prolama nebo i duvao je jak vetar. Grad je padao 10 minuta, a jaka kiša pada više od pola sata. Na ulicama su potoci, ne može da izađe napolje. Očekivano je posle onolike vreline da dođe neko veliko nevreme - kaže za Kurir jedna Lazarevčanka.

Svedoci navode i da je nevreme došlo iznenada, nakon sparnog i veoma toplog dana, a nebo se u kratkom roku potpuno smračilo pre nego što je krenuo jak pljusak praćen gradom.

00:24 Jako nevreme u Lazarevcu Izvor: Privatna arhiva

Republički hidrometeorološki zavod ranije je upozorio na nestabilno vreme i izdao žuti meteoalarm za veći deo Srbije, zbog mogućih pljuskova sa grmljavinom, dok je Banat jedini izuzet iz upozorenja.

- Danas toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalno intenzivnijim, a moguća je i pojava sugradice. Vetar slab, severni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena - navodi se na sajtu RHMZ.

Na snazi žuti meteoalarm zbog grmljavine Foto: RHMZ Printscreen

Za vikend i početkom naredne sedmice veoma toplo

- Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend, u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni - najavljuje RHMZ i dodaje: