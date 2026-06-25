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Muškarac star 32 godine teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu, kada je kao motociklista oboren u Pariskoj ulici, u pravcu ka Zmaja od Noćaja, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Povređeni muškarac je nakon udesa prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Tokom protekle noći ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 115 intervencija, od čega je 14 obavljeno na javnim mestima.

Lekari navode da su se za pomoć najčešće javljali pacijenti sa astmom i drugim respiratornim tegobama.

Kurir.rs

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