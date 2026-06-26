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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u petak, 26. juna 2026. godine, doći će do prekida u vodosnabdevanju u više ulica, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Bez vode će biti potrošači u periodu od 8.00 do 22.00 časa u ulicama Milana Rakića (od Tršćanske do Batutove), Đevđelijskoj, Šabačkoj (od Đevđelijske do Milana Rakića) i Čede Mijatovića.

Kako je navedeno, za najnužnije potrebe stanovnika biće obezbeđene auto-cisterne sa pijaćom vodom na više punktova u zahvaćenom području.

Iz ovog javnog komunalnog preduzeća apeluju na građane da na vreme obezbede dovoljne količine vode za piće i osnovne životne potrebe tokom trajanja planiranih radova.

Vodosnabdevanje bi, prema najavi, trebalo da bude normalizovano nakon završetka radova u večernjim satima.