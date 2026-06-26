BEZ STRUJE ŠIROM BEOGRADA! Najavljena isključenja u osam gradskih opština, u jednoj čak 50 ulica ostaje bez električne energije
Spisak isključenja struje:
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: ANDERSENOVA: 2-8,15, ANDREJA SAHAROVA: 7, BATINjOLSKA: 4,8,12-18,22-24,28,3,7-15,19-21,25-29, BOSKA JUGOVICA: 2-14,18-20,3-3A,7-19, BRACE ANDJELIC: 6,7,11, BRAĆE MRNjAVČEVIĆ: 6-22A,1-5,9-21,25-29B, CRNOLUŠKA: 2-8,12-14,18,3-7, DAMJANA JUGOVIĆA: 2-12, DIČINSKA: 4,26,30-30B,42,11L-11Ž,27B,37A-37B,45-47V,53A-59,73-73B, DIMITRIJA RUVARCA: 13-23, GOLUBIĆKA: 2-8,20-24A,1-7,11, IRISKOG VENCA: 3-5, IVANA GALEBA: 4-8A,14,1,9-17,21, JADARSKA: 2-4,20,26,5, JAKOVA NENADOVICA: 2-2A,16-20,1-3,29-33, JOVANA ZLATOUSTOG: 31A, KARINSKA: 42,46,52,58,3-15,39,47-49, KARLOVACKE MITROPOLIJE: 16,24D-26,36G,44A-44V,1-13,17-19V, KNEZA ALEKSE: 100-100E,21-21A, KNINSKOG KOSOVA: 2-4,8-16,5-7,11-19, LAFONTENOVA: 3, LjUBE NENADOVICA: 18-20T,26,36,42,5,9,15-19, LjUBOMIRA KLERIĆA: 4,8-10,18-20,24-26,3-5,9, MAJORA GAVRILOVICA: 2-24,17,23-25, MALI ZBEG NOVA 302: 2,6-8,12,9-11,15-17, MARKA CARA: 10-24,11I, MILORADA ARSENIJEVIĆA: 2-8,14-18,22,26-30,38,1,7,13-17,21,29,33-35, MIRKOVAČKA: 2-16A,22-26,1,5-11,15, MITE STAJICA: 18,11B-13, MOKROGORSKA: 4A,8,12-14,18-20,3,11-15,19, MOMCILA NASTASIJEVICA: 20-22,9-11, PALA TELEKIJA: 2-22,1-3,7-21, PULICEROVA: 1-11, RANKA MILjIĆA: 100-102,108,124, RASTKA NEMANjIĆA: 12A-20,30-40,58D,100,15,41-51A,55,61-65,71,77,83-89,163, RZAVSKA: 4-12,16, SVETOLIKA PAŠĆANA: 2-10, TENjSKA: 12-14,5,9, TOPUSKA: 2,3, VELjUNSKA: 2-4,12-14,30,1-5,11,23, VLADIKE RADA: 4-6,58,62-64,1A-1B,51-59A,69,73-75, VLADIMIRA VISOCKOG: 4,8-10,1-3,9, VUKANA NEMANjIĆA: 8-18,22,26, ZRENjANINSKI PUT: 192-200,161-171,183-185,191-193A,197,211-215, Naselje BORČA Mali Zbeg: DIČINSKA: 77-77G, DUKLjANSKA: 2-4,8,7-11, Naselje BORČA Mali Zbeg: BRACE ANDJELIC: 3, Naselje BORČA - Mali Zbeg: ANDERSENOVA: 1-5, DIMITRIJA RUVARCA: 2-12,16-22,122,1A-5, IRISKOG VENCA: 2-18,9-19, JAKOVA NENADOVICA: 8,7-9,15-17,21-23,39,47, KNEZA ALEKSE: 2,6-10,14-20,1,5-11,15, KNINSKE KRAJINE: 2-10,14,18,22-32,3-23,45, MAJORA GAVRILOVICA: 1-1A,5, MARINE CVETAJEVE: 4-4A,9-11, MOMCILA NASTASIJEVICA: 2-16,1-3,15-23,27-29, Naselje BORČA - Mali Zbeg: ANDREJA SAHAROVA: 4-28,1, JOVANA ZLATOUSTOG: 2-14A,20,34-38A,42-48,5-9, JUNAKA SA CERA: 17, LjUBE NENADOVICA: 2-12,1-1B, Naselje BORČA -- Mali Zbeg: LAFONTENOVA: 7, Naselje BORČA Mali Zbeg: PULICEROVA: 2,6-8, Naselje BORČA Mali - Zbeg: KARLOVACKE MITROPOLIJE: 10,23, Naselje Krnjača: ZRENjANINSKI PUT: 159,
Savski venac
09:00 - 14:00 DURMITORSKA: 14-14,
Voždovac
08:30 - 11:00 Naselje KUMODRAŽ: JASMINA: 20A-42A,17-43, TEKERIŠKA: 42-48,90A-90V,
Zemun
10:00 - 15:00 KUPREŠKA: 2-2B,1-3, MAČVANSKA: 6A-12,7-15, SOLUNSKA: 37-37A, TIMOČKA: 2-18,3-19, VOJNI PUT 2 : 98A-102,136,152-152b,164G-166A,99-99,151,165-169,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje VINČA: BEOGRADSKA: BB,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje BARIČ: BOGOLjUBA VASILjEVIĆA: 4-6,10, CERSKA: 2-6,1, GORNjI POTEZ: 2,10-12,5,17A, JEVĐENOVIĆA 3. SOKAČE: 8, JEVĐENOVIĆA KRAJ: 2,12-16,3,9, JEZERSKA 1.DEO: 4, MILORADA PETROVIĆA-UJKE: 6,16A,36-38,1-5,11, OBRENOVAČKI PUT: 6,68-96,100-100A,17,
Mladenovac
08:00 - 11:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): NOVA 33: 12, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): CRKVENA: 8-16,22-26,30-44, NjEGOŠEVA: 1-15,19-27,31-33,
11:30 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADžAK: 12,
Lazarevac
12:00 - 16:00 Branka Radičevića 36-76,33-87b, Božidara Todorovića, Olge Jevrić,Vojvode Putnika 1-20,Mije Aleksića,Valandovska 1-11.
08:30 - 11:00 Vuka Karadžića 6-26,13-25,Čedomira Popovića,Marka Oreškovića,Filipa Višnjića,Bore Stankovića,Maksima Gorkog,Vojvode Putnika 1-31,22-30 (naselje rezervat).
Kurir.rs