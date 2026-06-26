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Najavljeni radovi na redovnom održavanju u više ulica na Zvezdari i Rakovici od danas do 2. jula dovešće do izmena u radu pojedinih linija javnog gradskog prevoza.

Izvođenje radova na redovnom održavanju u Učiteljskoj ulici na Zvezdari, na delu od Dr Velizara Kosanovića do Čačanske, kao i u Marčanskoj, na delu od Učiteljske do Mis Irbijeve, prouzrokovaće od danas do 2. jula izmene u režimu rada javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, pri čemu će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način.

Privremeno se ukida trolejbuska linija 21, dok će autobuska linija 20 će saobraćati na redovnoj trasi.

Tokom radova na redovnom održavanju u Ulici Pere Velimirovića (Rakovica), na delu od zone raskrsnice sa Velisava Vulovića do zone raskrsnice sa Reljkovićevom, od danas do 2. jula doći će do promena u radu linije 42 javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će vozila sa linije 42 saobraćati na sledeći način.

U smeru prema Rakovici: Bahtijara Vagabzade- Borska- Vareška – Patrijarha Dimitrija i dalje na redovnoj trasi.

U smeru prema Trgu Slavija: Patrijarha Dimitrija – Pere Velimirovića- Reljkovićeva- Srpskih udarnih brigada- Borska i dalje na redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta, kao i novouspostavljeno privremeno stajalište.

Dom zdravlja- Kanarevo brdo 1 (smer ka gradu) u Reljkovićevoj, na poziciji ED stuba koji se nalazi neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom srpskih udarnih brigada.