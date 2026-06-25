Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom održavanja manifestacije u centru Beograda u periodu od 26. juna od 4 časa do 29. juna do 4 časa, doći će do zatvaranja za saobraćaj ulica Bulevar kralja Aleksandra (od Takovske do Beogradske, sa svim poprečnim ulicama), Dečanska (od Vlajkovićeve do Nušićeve), Trg Nikole Pašića (od Terazija do Takovske), Kneza Miloša (od Kralja Milana do Takovske) i Takovske (od Svetogorske do Kneza Miloša), saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Takođe, doći će do promena u radu linija javnog prevoza i to:

- tramvajska linija br. 6 će saobraćati na skraćenoj trasi od Omladinskog stadiona do Ustaničke;

- tramvajske linije br. 7L, 8 i 12 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina (linija br. 8 ulicom Bulevar Oslobođenja) i dalje redovnim trasama;

- autobuska linija br. 23 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Starine Novaka, profesora Mihaila Đurića, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

- autobuska linija br. 24 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Kolarčeva – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska – Njegoševa i dalje redovnom trasom;

- autobuske linije br. 26 i 26N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska - Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama;

- autobuska linija br. 27, kao i noćne autobuske linije 202N i 301N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – (Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona u smeru ka Mirijevu) - (Majora Ilića – Svetogorska - Makedonska - Trg republike u smeru ka gradu) - 27. marta - Kraljice Marije - Ruzveltova i dalje redovnim trasama;

- autobuske linije br. 37 i 44 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Francuska - Trg republike – Kolarčeva – Terazije - Kralja Milana - Trg Slavija – Nemanjina - Kneza Miloša i dalje redovnim trasama;

- noćne autobuske linije br. 37N, 56N i 511N će saobraćati sledećim trasama, u oba smera: Trg Republike – Kolarčeva – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Nemanjina - Kneza Miloša i dalje redovnim trasama;

- privremeno se ukida trolejbuska linija br. 40;

- privremena autobuska linija br. 41A će saobraćati na relaciji Admirala Geprata – Banjica 2;

- autobuska linija br. 58 će saobraćati sledećom trasom u oba smera: Poenkareova – Cvijićeva - Starine Novaka – Profesora Mihaila Đurića - Beogradska - Trg Slavija – Nemanjina - Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

- linija br. 74 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

- autobuska linija EKO 1 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Kraljice Marije – Bulevar kralja Aleksandra – Ruzveltova – Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Nušićeva – Terazijski tunel i dalje redovnom trasom;

- minibus linija br. E2 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Kralja Milana – Trg Slavija - Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.



Dana 27.06.2026. godine u periodu od 15.00 časova do kraja manifestacije, zbog isključenja struje u kontaktnoj mreži u ulicama Nemanjina, Kneza Miloša (od Nemanjine do Takovske) i Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša), doći će do promena u radu tramvajskih i trolejbuskih linija i to:

- ukidaju se tramvajske linije br. 2L, 7L, 8, 9L, 10, 12 i 14;

- tramvajska linija br. 6 će saobraćati na skraćenoj trasi od Omladinskog stadiona do Ustaničke;

- ukidaju se trolejbuske linije br. 19, 21, 22, 28 i 29;

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JLPP-a.