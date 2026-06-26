POŽAR U KLINICI ZA OPEKOTINE U BEOGRADU: Drama u Pasterovoj ulici, pacijenti hitno evakuisani, poznato šta je gorelo (FOTO)
U objektu Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Pasterovoj ulici u Beogradu rano jutros, kako se nezvanično saznaje, izbio je požar, zbog čega su odmah intervenisali pripadnici Sektora za vanredne situacije i vatrogasci-spasioci.
Prema nezvaničnim saznanjima, požar je izbio oko 4.40 časova u objektu u Pasterovoj ulici broj 2.
Dim se širio iz dela hodnika u prizemlju zgrade, zbog čega je na teren upućeno više vatrogasno-spasilačkih ekipa. Kako se ispostavilo, gorela je pomoćna prostorija površine oko 20 kvadratnih metara.
Kako se nezvanično saznaje, požar je lokalizovan oko 5.30 časova. Pre dolaska vatrogasaca evakuisano je 15 pacijenata sa intenzivne nege Odeljenja za opekotine.
U trenutku izbijanja požara u zgradi Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju nalazilo se ukupno 20 pacijenata, a svi su na vreme evakuisani.
Uzrok požara za sada nije poznat.
Kurir.rs/Blic