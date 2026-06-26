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U objektu Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Pasterovoj ulici u Beogradu rano jutros, kako se nezvanično saznaje, izbio je požar, zbog čega su odmah intervenisali pripadnici Sektora za vanredne situacije i vatrogasci-spasioci.

Prema nezvaničnim saznanjima, požar je izbio oko 4.40 časova u objektu u Pasterovoj ulici broj 2.

Dim se širio iz dela hodnika u prizemlju zgrade, zbog čega je na teren upućeno više vatrogasno-spasilačkih ekipa. Kako se ispostavilo, gorela je pomoćna prostorija površine oko 20 kvadratnih metara.

Foto: Kurir

Kako se nezvanično saznaje, požar je lokalizovan oko 5.30 časova. Pre dolaska vatrogasaca evakuisano je 15 pacijenata sa intenzivne nege Odeljenja za opekotine.

U trenutku izbijanja požara u zgradi Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju nalazilo se ukupno 20 pacijenata, a svi su na vreme evakuisani.

Uzrok požara za sada nije poznat.