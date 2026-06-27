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Od danas će na otvorenim bazenima Sportskog centra "Olimp" u Beogradu biti organizovano i noćno kupanje, koje će trajati od 21 čas do ponoći. Istovremeno, maksimalan broj posetilaca na bazenima biće ograničen na 2.000.

- S obzirom na to da nam stižu tropske noći i vreli letnji dani, noćno plivanje biće pravi izbor za sve one koji ne znaju kako da se izbore sa letnjom žegom. Termini planirani za večernje plivanje su od 21 čas do ponoći, a sve je spremno da otvorimo noćno plivanje u subotu, 27. juna - rekao je upravnik bazena SC ''Olimp'' Boško Popović za domaće medije.

On je dodao da će letnja sezona trajati do 6. septembra, a možda i koji dan duže ako to budu dozvoljavali vremenski uslovi.

- Radno vreme bazena je od 6 do 19 časova i noćno od 21 do 24. Posetioci sa besplatnim kartama moći će da borave na bazenu u periodu od 12 do 19 časova, kao što je bio slučaj i u prethodne tri godine. Ljubitelji ranojutarnjeg plivanja imaju mogućnost tokom letnje sezone da se osveže na spoljnom bazenu, od 06.00 do 09.30 sati. Program 'Aqua fitnes', koji je veoma popularan među damama svih generacija održava se ponedeljak, sreda i petak od 19.30 do 20.30 - rekao je Popović.

Naveo je da je pored odličnih uslova na otvorenim bazenima, obezbeđena i raznovrsna ponuda raznih proizvoda i usluga.

- Cena dnevne karte, po osobi na bazenima SC 'Olimp' iznosi 750 dinara, poludnevna 500 dinara, a u ponudi imamo i porodične pakete. Na bazenima sve vreme rade dežurni lekari, koji su na raspolaganju tokom kompletnog radnog dana. Takođe angažovane su i druge službe - redari, spasioci, obezbeđenje itd - rekao je Popović.