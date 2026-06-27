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Muškarac star oko 40 godina uboden je nožem jutros u 4.38 časova kod Studentskog grada i sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Tokom noći zabeležene su četiri saobraćajne nezgode u kojima je više osoba lakše povređeno.

U Ulici Mije Kovačevića 15, u 20.12 časova, biciklista star 22 godine zadobio je lakše povrede nakon što je naleteo na motor.

U Bulevaru maršala Tolbuhina u 21.24 časova, motociklista star 40 godina lakše je povređen kada je naleteo na automobil.

U Ulici Vojvode Stepe 657, u 00.15 časova, muškarac star 30 godina zadobio je lakše povrede kada je automobilom udario u banderu.

Na uglu Ulice Cara Dušana i Francuske u 00.26 časova, tri osobe su lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi.