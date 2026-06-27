MUŠKARAC IZBODEN NOŽEM KOD STUDENTSKOG PARKA: Izveštaj Hitne pomoći o noći za nama
Muškarac star oko 40 godina uboden je nožem jutros u 4.38 časova kod Studentskog grada i sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Tokom noći zabeležene su četiri saobraćajne nezgode u kojima je više osoba lakše povređeno.
U Ulici Mije Kovačevića 15, u 20.12 časova, biciklista star 22 godine zadobio je lakše povrede nakon što je naleteo na motor.
U Bulevaru maršala Tolbuhina u 21.24 časova, motociklista star 40 godina lakše je povređen kada je naleteo na automobil.
U Ulici Vojvode Stepe 657, u 00.15 časova, muškarac star 30 godina zadobio je lakše povrede kada je automobilom udario u banderu.
Na uglu Ulice Cara Dušana i Francuske u 00.26 časova, tri osobe su lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi.
Hitna pomoć je tokom noći intervenisala 129 puta, od čega 29 puta na javnim mestima, a najviše poziva stiglo je od astmatičara.