Zbog havarije ispred Mašinskog fakulteta obustavljeno je vodosnabdevanje u delu Beograda, dok se normalizacija i sanacija kvara očekuju tokom dana uz izmene u saobraćaju i tramvajskim linijama.
Beograd
HAVARIJA U CENTRU BEOGRADA: Veliki broj građana bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu ispred Mašinskog fakulteta
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Zbog kvara na magistralnom cevovodu u Ulici kraljice Marije ispred Mašinskog fakulteta, bez vode je deo potrošača u opštinama Palilula i Stari grad, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Zatvaranje vode je u toku, a sanacija nastalog kvara započeće nakon njegovog izolovanja.
Za najveći deo potrošača, stabilizacija vodosnabdevanja se očekuje u toku dana.
Kako prenosi RTS, saobraćaj se u tom delu grada odvija otežano, a tramvajske linije 2L, 5 i 10 su skraćene i preusmerene, pa trenutno saobraćaju do Omladinskog stadiona.
Kurir.rs
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