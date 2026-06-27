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Zbog kvara na magistralnom cevovodu u Ulici kraljice Marije ispred Mašinskog fakulteta, bez vode je deo potrošača u opštinama Palilula i Stari grad, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Zatvaranje vode je u toku, a sanacija nastalog kvara započeće nakon njegovog izolovanja.

Za najveći deo potrošača, stabilizacija vodosnabdevanja se očekuje u toku dana.

Kako prenosi RTS, saobraćaj se u tom delu grada odvija otežano, a tramvajske linije 2L, 5 i 10 su skraćene i preusmerene, pa trenutno saobraćaju do Omladinskog stadiona.

Kurir.rs

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