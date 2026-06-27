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Zbog kvara na magistralnom cevovodu u Ulici kraljice Marije, ispred Mašinskog fakulteta, bez vode je deo potrošača na opštinama Palilula i Stari grad, saopštili su JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Zatvaranje vode je u toku, a sanacija nastalog kvara započeće nakon njegovog izolovanja.

Za najveći deo potrošača, stabilizacija vodosnabdevanja se očekuje u toku dana, istakli su nadležni.

- Izvinjavamo se građanima na neptrijatnosti i molimo za razumavenje do rešavanja nastale situacije - naveli su JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Kurir.rs