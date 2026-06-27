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Dvoje dece povređeno je u Zemunu kada se na njih obrušila gomila građevinskih blokova.

Do nesreće je došlo rano jutros, dok su se deca igrala u blizini gradilišta. Prema prvim nezvaničnim informacijama, mališani su tokom igre slučajno udarili u naslagane građevinske blokove, što je izazvalo njihovo obrušavanje.

Na lice mesta su odmah izašle nadležne službe, a deca su kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu na pregled. Srećom, prema prvim informacijama, deca su zadobila lakše telesne povrede i nisu životno ugrožena, ali su pretrpeli veliki šok.

Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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