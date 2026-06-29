DANAS BEZ STRUJE U SEDAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Objavljen spisak ulica i tačna satnica isključenja
Spisak isključenja struje:
Stari grad
08:30 - 09:30 Naselje BEOGRAD: VILINE VODE: BB,
Rakovica
09:00 - 16:00 OPLENAČKA: bb,bb,19, Naselje PETLOVO BRDO: 11 KRAJIŠKE DIVIZIJE: 52A-52G,
Zemun
10:00 - 11:00 Naselje ALTINA: JUSTINA POPOVIĆA : 52-52b,
Obrenovac
09:00 - 15:00 Naselje Grabovac: BAŠTOVANSKA: 34-38,42-52,56,21-29,33-41, DONjI KRAJ: 539,
Mladenovac
08:00 - 11:00 Naselje ARANĐELOVAC: STOJNIK: 458-468,457-469, Naselje CRKVINE: DESPOTA STEFANA LAZA: 4,28,54,58,62,70,96-100,104,108,128,17,29-31,45-53A,57-65, KOŠARNA: 52-54, MILATOVICA: 17, Naselje MARKOVAC: CRKVINjAČKA: 56, KOŠARNA: 15-21, MARKOVAC: 6,38-38B,70A,5,11-13,17A,25,63A,67A,
11:30 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): FILIPA FILIPOVIĆA: 2-20,24-26,30,34-36,48,58,66-72,1, MILEVE MARIĆ: 32A-36,31,35-45,53-55, RADOJA DOMANOVIĆA: 2-16,20-30,36-48,3-11,15-21,33-35, RUDNIČKA: 2-12,16-22,1-15,19-21, ŠANTIĆEVA: 6-8,12, TAKOVSKA: 18-20,30-36, TRIGLAVSKA: 1-15,
Surčin
09:00 - 12:00 Naselje SURČIN: MARKA RABA : 16-24,11-21,
Lazarevac
08:30 - 11:30 Županjac, Čibutkovica (zaseok Salinac).