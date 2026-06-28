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Na bazenu SC "Košutnjak" danas je došlo do smrtnog slučaja. Telo muškaraca uočeno je kako pluta na vodi.

Telo je izvučeno iz bazena nakon što su posetioci primetili kako pluta i pozvali nadležne službe.

Kako građani ističu na društvenim mrežama, ispred bazena "Košutnjak" stigle su ekipe Hitne pomoći i policije, dok je ovaj sportski centar privremeno zatvoren.