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Povodom tragičnog događaja koji se dogodio na bazenima u SC Košutnjak, gde se udavio muškarac, oglasio se i Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

- Ovim putem, sa velikim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas oko 13 časova došlo do nesrećnog slučaja u kojem je muškarac starosti oko 60 godina tragično nastradao na olimpijskom bazenu "Košutnjak" - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Angažovani spasioci Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije koji su bili na dužnosti su brzom reakcijom izvukli NN lice iz bazena, nakon čega je dežurni lekar Zavoda započeo reanimaciju, koju je kasnije nastavila i ekipa hitne pomoći, međutim nesrećnom muškarcu nije bilo pomoći i ekipe su mogle samo da konstatuju smrt, nakon čega su pripadnici MUP-a preuzeli dalje radnje iz svoje nadležnosti - stoji u saopštenju Zavoda.

Saučešće porodici

Iz zavoda su izrazili najdublje saučešće porodici i prijateljima preminulog.

- Na bazenima "Košutnjak", tokom radnog vremena, koje je svakog dana od 10 do 19 časova, dežura medicinska služba Zavoda za sport i medicinu sporta RS, kao i službeno lice MUP-a Čukarice. Još jednom apelujemo na sve posetioce da se pridržavaju propisanih mera bezbednosti, kao i pravila ponašanja, posebno uzimajući u obzir visoke temperature, kada treba biti dodatno obazriv - dodaje se.