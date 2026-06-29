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Muškarac (24) teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila na Pančevačkom mostu kada je automobilom udario u banderu. Prevezen je u Urgentni centar.

Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 127 puta, od čega je 31 intevencija bila na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

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