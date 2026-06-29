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Više je nego očigledno da je po završetku škole počela i sezona godišnjih u Beogradu, pa se glavni grad ispraznio jer u jutarnjem špicu, prvog radnog dana u nedelji, gužvi i zastoja - nema.

GSP ide po uobičajenom režimu za radni dan, a kad je reč o automobilima na ulici je samo ko mora.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Savet vozačima da ne putuju u najtoplijem delu dana

Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, danas na početku radne nedelje očekuje se promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja pre svega u gradovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje da ne putuju u najtoplijem delu dana kada se očekuju temperatre od oko 40 sepeni, ali ako je put neophodan u tim satima potrebne su česte pauze da se hlade vitalni sklopovi vozila.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs

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