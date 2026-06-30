BEZ STRUJE DANAS DELOVI 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Ali za ove 2 spisku ulica ne vidi se kraj
Spisak isključenja struje
Palilula
09:00 - 13:00 Cvijićeva 80.
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: ALEKSANDRA BAJINA: 3,9,15, BENKOVAČKA: 2-10,1-5, BEOĆANSKA: 20A, BEOČINSKA: 32-40,44-56,41A,45-49,53A,59-67B,75A-75V,79-87, BEŠENOVSKA: 2-16,1-15, BIJELJINSKA: 2-8,1-7, BRANKA PLEŠE: 2-10,14-26,32,1-23, DOBRIĆEVSKA: 2-8,12,22,1,5,9-13, DOBRUNSKA: 4-12, DUŠKA DAMNJANOVIĆA: 2-4, ELEMIRSKA: 2-10,18,22-24,158-158,1-11, GRGETEČKA: 32,36,42-42A,50-56B,64-68A,72-74,78-80,94A-98,27-29,39-45,49-51B,55-55A,59-65E,79-85, JOVANA TEKEKIJE: 2-6,10A,14,18,22,1-17,21, KARAŠKA: 14,1A-5,9-11, KIKINDSKA: 42-48,69-71, KOVILJSKA: 4,1-3,7-11A, LUKE ĆELOVIĆA TREBINJCA: 6, MARKA FOTEZA: 4-8,12-18,1-21, MIHAILA PETROVIĆA: 4-12R,16,66E,84E-86Ž,90-90A,102,136B-138V,7-13,25-27, MILOVANA JAKŠIĆA: 2-8,1,5,9-11, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 26D-26I,48-56,72,118-120,126,1-15,103-105, MLADENA KARAMANA: 2-6,16,22-24,7,29, MODRIČKA: 2-14,1-11, MOMIRA KORUNOVIĆA: 2-16,20-22,1-5, MORIŠKA: 3-7,11-15, NIKOLJAČKA: 2A-10,16-22,26,30-30A,1-11,21-37, PAPRAĆKA: 4,8-10,3-9A, PAVLA IVIĆA: 22, PETKOVAČKA: 2D-4A,8-12,16-18,26-30A,34-48D,52,58A-58R,62-68,74-74A,80-84,148,5-7,13A-15,19,25,33-37A,43-45A,53,59,67-75C,79-85,97, PETRA TEKELIJE: 2-4,8-16,20-30,1A-3A,7-21,25-27, RAD.STEVIĆA RASA: 2-6,12,1,5,9-13A,19,27, RADOMIRA ŠAPERA: 2-12,3,7,19, RADOMIRA STEVIĆA RASA: 10-12,11-23, RAJKA ŽIŽIĆA: 2-10,1-9,17, RMANJSKA: 6,1-3,7, ROGATIČKA: 2-12,16,1-15, RUSENIČKA: 8A,12-14A,3-11, SALAŠKA: 2,6,12A, STAN.BELOŽANSKOG: 2-4,1-11, STANISLAVA KRAKOVA: 2-14,18-20,1-7A,11-19, STEVANA TUCOVIĆA: 4, TRŠIĆKA: 2-8,1-3,7, TVRDOŠKA: 2-8,16,1-5,9-11, VASE POMORIŠCA: 4J,8A,12,18-18A,28,9A,21-23A,43-51,71-71B,85, VELIKOHOČKA: 2,6-8,12-16,22,1-15,21-39, VOJINA DJORDJEVIĆA: 4-6,10,1-13, VOZUĆKA: 2,8,12-14,23-31, ZAVALSKA: 2-4,8,1-5,9-11,15, ŽETELAČKA: 10, ŽITNIČKA: 4,8-14,158,1-7, ZLATIČKA: 2-2A,6-14,1-3, ZRENJANINSKI PUT: 150-150T,158-158C, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 24, VASE POMORIŠCA: 42-44,48-54,64-66,70-84B,29-37A,55,59,63,77, Naselje BORČA - Pretok: JOVANA SMILJANIĆA: 3-11, KIKINDSKA: 10-36B,54-58,64-80,84-90X,104-104B,5-7,11-13A,17-17G,27-37,43-51,55,63-63,75,101-101G, MELENAČKA: 6-8,3, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 2A-2V,8A-10A,14,20G,30-44A,62-64,68,78-80,84-84V,88-90,98-104V,130A-134B,23-29,33-33A,37-37A,41-45,51-55,63-65B,73-83,87-93, OPOVSKA: 2,6-12,1,7, PANONSKA: 4,8-12,1-15, Naselje BORČA - Mali Zbeg: ISIDORA PAPA: 8,5, Naselje JABUČKI RIT: JABUČKI RIT: 10B, Naselje Krnjača: SAMOŠKA: 2A, ŽETELAČKA: 2-6,1-3,7-9,
Čukarica
09:00 - 10:00 PIJACA BANOVO BRDO: BB,
Grocka
09:00 - 15:00 Naselje BEGALJICA: BORISA KIDRIČA: 2-4,8-46,50-58G,62-82,86,90-108,112-130,134-156,160-184A,188-190,196-196,200-208,212-216,220-232,236-240,244-272,276-298J,1-1K,5-25,35-41,45-57,61-85B,89-89D,93-103C,107A,119-151,157-163,167-185,189-223,227-253,257-279,283-289,293-299,303-309A, BULEVAR REVOLUCIJE: 2-22,28-42,52A,1,5-35,39-47A,51-57,61-77, DUNAVSKA: 2-10,14-18,1-5,9-11,15-25, DUNAVSKA1.DEO: 3-13,19, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-4,10-10A,14-28,32-34,38-62A,66,1-31,35-55, KNEZA PALALIJE: 2-16,1-7,11-15, KOSMAJSKA: 2-18,1-5, KRAJIŠKIH BRIGADA: 2-24,28-36,1-11,15-27A,31-41, LOLE RIBARA: 2-32,1-73A, MILETE CEROVCA: 2-10,14-24,28,32,1-9, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-10,1-15, NARODNE REPUBLIKE: 2-28,34-40,3,15-39, POSAVSKA: 2-16,1-3,7A,11-15, PRVOG MAJA: 2-4,10-16,20-22,26-30,34,38-40,46-54,58-60,64-68,1-23,27-31,35,39-43,47-55,59-61,65-67, PUT REKA: 12,1-9, PUT ZA GAJ: 2-4,1-3,7,11-19, SEDMOG JULA: 2-36,40-44,50-56,1-39,43-49,103, VUČKA MILIĆEVIĆA: 2-12,16-34,38-38A,42-44,1-41, ŽIVANA JOVANOVIĆA: 2-6,10-34A,38-42A,46-46B,52-52V,1-21,25-35, Naselje BOLEČ: SMEDEREVSKI PUT: 10A, Naselje DRAŽANJ: BEOGRADSKA: 6-6A,10-18A,24-36,42-52,56-64,68-88,1-7,11-21,25-39,45-95, BREGALNIČKA: 2-6,10-12,1, ČUBURSKA: 2-8,1A-7, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2A,6-14,18,1-17, DVADESETOG OKTOBRA: 2-6,10-16,20-24,1-3,11A, DVADESETOSMOG MARTA: 4-6,1A-3, GROBLJANSKA: 2-6,1-3B,7, HEROJSKA: 4-16,20,24-30B,1A,5-13,17,27-29, NARODNOG FRONTA: 2-14,18-38A,42-46A,50-58B,1-7,11-31,37-67, NEMANJINA: 2-4,1-5, NOVA 1: 6,3, PETNAESTOG MAJA: 2-4,1-3, PROLETERSKA: 4,1, PRVOG MAJA: 4-12,16A-18,1-9, SARAJEVSKA: 2-4,10-28,32-34A,1-13, SEDMOG JULA: ,BB,2-4,8-10,18-38,1-5,11-13,17,21, SINĐELIĆEVA: 2-8,14-28,32-50,1-9A,13-35, VUČKOVA: BB,,2-20,24-56,60-60A,64A,68-72,76,1-9,13-21,25-51,55-61A,65-69B,73-75A,79, VUKA KARADŽIĆA: 2-12,1-11, Naselje GROCKA: BULEVAR OSLOBOĐENJA: 31A, PETNAESTOG MAJA: 102, VUČKA MILIĆEVIĆA: 140B,61, ZAVOJICE: 8, Naselje KAMENDOL: BARIČKA: 2-16,20,26,32-34,1,9-11,21,25-27, BUKOVIČKA: 1-3, DOLSKA: 2,6-8,5-7, DVADESETPRVOG AVGUSTA: ,BB,4-10,18-20,26-30,36-56,62-64,72-82,86-98,102-106,116,3-11A,17A,21A-25,29-31,35-35A,41,47-57,61-65A,71-75,81-85A,91-93,105,191A, GROBLJANSKA: BB,,4-12,1,11-13, HAJDUČICA: 2-6,1,9-15,19-23, KAMENDOLSKA: 6,14,18,1-9,13-17, KRANJSKA: 2-4, KRČEVINA: 59-61,67-75,83-93, ORLOVO BRDO: 8,9,15,23-27, OSMOG MARTA: 20-20, PRVOG MAJA: 2-4,8-24,28-30,34,44,3,17-21A,27-45, PUDARAČKI PUT: 2-6A,10-12,20,26,30A-44,50-56,62,67, SEOSKA: 2,5, VUČJE RUPE: 4, Naselje PUDARCI: BEOGRADSKA: 5A-15,21-23A,27-35,41,87, BUKOVAČA: 4, ČETRNAESTOG OKTOBRA: BB,,2-8,12-18,1-3, ČETVRTOG JULA: 2-20B,1-7, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-8,1-3,71, J N A: 2,6-12,1-9, MAJEVIČKA: 2,6-8,1-3, NARODNIH HEROJA: BB,,2C-34,38-90,96-96A,100-114A,118-120A,126,1-15,19-115A, PALIH BORACA: 2-16A,20-32,36-42A,52,56-60,64,68-78,82-92,96-110,114-132,1-15,19-43,47-125,129-153,157, PALIH BORACA 2 DEO: 2-4,8,1, PARTIZANSKA: 2-20A,1,5,9,13-15,19, PROLETERSKIH BRIGADA: 2,6,16,3-15, PRVOMAJSKA: 2-34,38,1,5-9,13A-21, PRVOMAJSKA 2 DEO: 10-14,9-11, SEDMOG JULA: 2A-4,20,1-9, VUKA KARADŽIĆA: ,BB,2-24,1-3A, Naselje RITOPEK: LIVADICE: 42-44, Naselje UMČARI: BEOGRADSKA: 2,6-12,16-38A,42-52B,1-23,27-31,35-37,43-57, BULEVAR JNA: 2-10A,14-22,26,1-11,15-25, BULEVAR REVOLUCIJE: 282, DALMATINSKA: 2,6-22,1-9, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: ,2-14,18-18B,22-24,30-30,38-42,1-11A,19-33A, DVADESETSEDMOG MARTA: BB,,6-8,12-16,1-7,11,15-23,27, GROBLJANSKA: 2-6,10-32, KOSMAJSKA: BB,,2,6,10-24,28-34,1,5,9,13,17, KOSOVSKA: ,BB,2-10,20,1-1A,9-19,23-33A,37-47,51-69,73-73, KOVAČEVA: 2-10,1-19A,23-37,43-49, LOLE RIBARA: BB,,2-4,8-18,26-56,1-3,7-19G,23-35,45, MAJEVIČKA: 2,6-18,1A-19, MARŠALA TITA: ,BB,2-108,112-118,122-136,140,144-154A,158-160,1-25,31-55,59-73,77-95,99-107,111-125,137-143,147-153,157-165A, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-4,8-12,16-18,1-7,15, MORAVSKA: 4-4,10,14-20,1-3,9-11A,15-17A,21,37, MOŠE PIJADE: BB,,2-6,10-30,34-54,58-70,74-76,80-86A,92-94B,98-108,1-31,35-35,39-55,59-71,75-85,95, NEMANJINA: 2-30,34-42A,46-76,80-80,1A-3,13-23,27-37,41-67, PROLETERSKA: BB,,2-24,28-32,42,60,1-3,9-15,19-23A,27-43,47-47,51-55,59-63,67,71-93A,97, PRVOG MAJA: BB,,2-4,8-18,30,3-29, REKA: 4-12,1-7,11, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-8,1-17A, SEDAMNAESTOG OKTOBRA: 2-8D,22,1-17,21-27,31, SMEDEREVSKA: 2,6,24,1-3,7-11,15-19, TRG REPUBLIKE: 2-6,10-16A,20-36,1-13,17-41,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: INDUSTRIJSKA ZONA: 0BB, NEMANJINA: 232,250,266,183, Naselje UROVCI: BOGOLJUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 2,26,40,44B,222,15,23-25,47, BREŠTANSKA: 266-268, GAJ: 0,14,102A,234,240,244,248-252,260-262,266,320,394-396,9-9A,241-255,259,295-295A,395,399-401, INDUSTRIJSKA ZONA: 4,1,15A, MAJDANSKA: 0,16,20A,28,40,210,214-216,220,224,228-230,234,1-5,9A-9B,15-17A,37H-39,209-215A,221-227,231,255,317, SELO: 206, UROVAČKA: 208,207,229,1111,
Mladenovac
08:00 - 13:00 Naselje JAGNJILO: JAGNJILO: ,BB,6,12,44A-44B,62,82A-84G,88,92B-94A,112B,144,148B,154,164,168-170A,180,192-192B,210,216,222A-224,260,274,284,314-322,350A,396-396A,414,422,458,464,484,492,496,500A-500B,512,528A-530A,542A,556,564A,586,1860,1-5,9,25,45V,79,83A,91B,105A,115,185A-185B,223A,229,247A-249,273-277,325,353B,395,399,409,417A,429,449,475,495A,545A,555V,559A-559B,567A,571,577A,2547, RADOJA L KNEŽEVIĆA: 100A, Naselje KOVAČEVAC: KOVAČEVAC: 86, NOVA 90: 9, Naselje MEĐULUŽJE: BALKANSKA: 2-4,8-16,1-7, GROBLJANSKA: 2,1-9, IZVORSKA: 2-4,1-19, JEDANAESTOG OKTOBRA: 54A, MEĐULUŽJE: ,14,386, MIJE OBRADOVIĆA: 2-4,10A,14-18,3-7,101, MILOVANA ILIĆA: 2-22,26,30-32,3-9,15-15A, NOVA 9: 2-10A,54,72,92,1-3,95, NOVA 10: 2-20,24,28-34,1-9, NOVA 11: 4-12B,18-26,17, NOVA 13: 2-14,1, NOVA 15: 2-2B,1-5, PERIŠIĆA PUT: 2-4,8,12-14,22C,64,1,5-15,19,35, PRIZRENSKA: ,2,6-10,1-7, PUT OBRADOVIĆA: 2-10,14-24,1-13,19-23A,27-31, STEFANA NEMANJE: 4-36,40-42,46-48,52A-54,1-51, STEVANA JAKOVLJEVIĆA: 3-7, SV JOAKIMA I ANE: ,6-10A,14-18,22-28,32-34C,42-56,60-62,66-68,17A,21,33-53,59,63-71,75,79-91, UŽIČKA: 2-6,10,22A,1, VOJISLAVA ILIĆA: 18-24,7,11, ŽIVOTE ILIĆA-ČIČE: 2-12,18-22,26-28,1-9, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): LJUBE DAVIDOVIĆA: 96,49, MALI PROLAZ: 33-41, Naselje RABROVAC: CRKVENOŠKOLSKA: 24-28,9-11, GLIŠIĆA PUT: 1, HILANDARSKA: 24,11, KLASOVAČKA: ,2-4,10,334A,1,5-17,33-35,47,65A,311, KNEZ-MIHAILOVA: ,18,44-46,17, LOLINA: 9-11, MAROŠEVAČKA: 4,24,13,37, NEDIĆA PUT: 7-9, PAVKOVIĆA PUT: 6,7, PRINCA TOMISLAVA: bb,4-28,11,37-51,55-69, RABROVAC: ,2,6,12,86A,94,106,178,188,200A,260-260B,290-292,318A,360-362,3-7,19,25-25,73,87,95A-97,119,213A-215,257A,261,345,361, SRPSKIH VLADARA: 16,46,9-11, SUVODOLSKA: 13, SVETOG DIMITRIJA: ,,bb,2-4A,36,1-3,7-29, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA-D: 14,
Surčin 08:30 - 16:00 VLADIMIRA BEARE: 6,11, Naselje KLJUČ: MAJKE ANGELINE: 79-81,103-105, Naselje SURČIN: BRAĆE GRIM: 2A,6,10A,1-3,9A, BRAĆE NIKOLIĆ: 64-72,76-100,104a-112P,120,128-132nj,136-136A,140-146H,150,154,158C,67,71-73,77-79,85-89,97-99,103-109,113-115,119-123, ČAPLINOVA: 2,6-10,1-19, ČARDAKLIJA: 4-8, DON KIHOTOVA: 5,11,15, JANIKE BALAŠA: 6,10,26, LETNJA: 2,10-14,24,3,7,15-17,21, MAČVANSKA: 6,10,3-7,13-17, MIŠARSKA: 20-30,11-19, MITE BINJIŠA: 20, PAVLA JUTIĆA: 6,1,5-9, SLOBODANA PAUNOVIĆA: 22,3-7,17-19, STEVE ŽIGONA: 2,1, TREŠNJINA: 2-4,12,16-22,15,19, VASE PELAGIĆA: 2-8,12-14,1-17,21,
Surčin
08:30 - 13:00 Naselje SURČIN: REMBRANTOVA: 2,10-12,18,22-24,5-9,15,19-19A, SIME SARAJLIJE: 2,12-14,22,5,15,19-21,29, STERIJINA: 12,22, VOJVOĐANSKA: 425r,429e-433 m,437b,441B-445đ,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Stepojevac: deo ulica Starih boraca (zaseok od Stočne pijace prema Konaticama
Kurir.rs