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Gradska opština Zemun na Velikom trgu od 3. do 19. jula organizuje "Zemunski karneval", novu letnju manifestaciju za celu porodicu.

U 17 dana, koliko traje "Zemunski karneval", u šest zona predviđen je koncept za sve generacije, najavila je ta opština.

Za najmlađe tu je igraonica na otvorenom, kao i slatka zona za sve ljubitelje slatkiša, kao i zona sa raznovrsnom hranom, te i kutak za odmor i opuštanje.

Posetioci će moći da se upoznaju i sa autentičnim rukotvorinama, zanatskim proizvodima i domaćim brendovima, piše na sajtu te opštine.

Poseban događaj je i praćenje utakmica 23. Svetskog prvenstva u fudbalu na velikom ekranu.