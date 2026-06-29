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Stefan Vukosavljević iz Zemuna ima težak oblik invaliditeta, a buka koju svakodnevno prave komšije iznad njega ga uznemirava i utiče na njegovo stanje. Borba za mir u sopstvenom stanu, prema rečima njegove majke, traje punih osamnaest godina.

Kada je pre osamnaest godina preko socijalnog programa dobila stan u Zemun polju, Dušica Vukosavljević verovala je da je sinu Stefanu, koji ima višestruki invaliditet, obezbedila sigurnost i mir. Međutim, umesto mira, u novom domu dočekala ih je komšijska buka u stanu iznad, koja traje i danas.

"Čak i noću, te njihove tuče, svađe, bacanje predmeta. Moj Stefan spava sa poklopljenim uvetom sa rukom, jer nema mira. Njemu to izaziva paniku, on ne vidi, ne zna šta se dešava, stvara mu nemir, posle toga se pojavi epi napad koji je jako teško zaustaviti", objašnjava Dušica Vukosavljević.

Uzalud je, kaže, godinama pokušavala da objasni komšijama koliko i najmanja buka narušava Stefanovo zdravlje.

"Zimus je gospođa došla na vrata i rekla ako Stefanu smeta buka, ženo daj ga u dom", dodaje Dušica.

Obraćala se, kaže nadležnima. A pomoć je potražila i u Gradskom centru za socijalni rad u Zemunu, jer oni mogu stručno da procene ponašanje prijavljene porodice i pokrenu mere.

Foto: RTS Printscreen

Iz tog Centra potvrđuju da su upoznati sa slučajem i tvrde da su njihove nadležnosti ograničene.

"Centar nema prava da lice koje je poslovno sposobno, bez njegovog pristanka natera da koristi bilo kakve usluge. Možemo pokrenuti postupak lišavanja poslovne sposobnosti na osnovu nalaza psihologa, što je tek osnov za sudsku proceduru, dok remećenje javnog reda i mira nije u našoj nadležnosti", poručuju iz Centra za socijalni rad.

Prinuđeni da napuste sopstveni stan

Ko je nadležan, pita majka? Kako zakon tertira buku, koje su njihove nadležnosti i kakve se kazne izriču. Lekari upozoravaju da su za decu sa invaliditetom senzorni nadražaji i buka – realan fizički bol.

"Zvuk kako ga mi doživljavamo, u njihov senzorni sistem stiže mnogo jači, zbog specifičnosti neurološkog sistema. Naravno da su oni nakon toga izrazito uzrujani. Deca koja imaju takve probleme su često agresivna, autoagresivna u takvim situacijama, verujem da je i majka pretrepela dosta", ističe Tatjana Peškir, Udruženje roditelja dece sa autizmom "Naukatizam".

Dokle je sve Dušica spremna da ide kako bi svom detetu omogućila mir, najbolje dokazuje račun za "stan na dan" koji je pokazala. Zbog buke tokom prvomajskih praznika bila je prinuđena da sa sinom na nekoliko dana ode iz sopstvenog doma.