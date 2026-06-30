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Kulturni centar „Čukarica” pripremio je za svoje najmlađe sugrađane veliki broj besplatnih kreativnih radionica za leto, tako da će mališani i ove godine svoje slobodno vreme moći da provedu u druženju s vršnjacima, savladavajući neka nova znanja i veštine. Neki će imati priliku da se oprobaju u umetničkim disciplinama kao što su pevanje, modni dizajn, izrada torbica, nakita, lutki i drugih umetničkih predmeta, a neki će moći da se uključe u program „Mladi inženjeri” koji nudi napredno istraživanje mehaničkih sistema, podstičući tako radoznalost i kritičko razmišljanje kod dece.

Za građane iznad 18 godina, KC „Čukarica” organizuje dva programa: školu plesa, u kojoj će mnogi moći da usavrše svoje plesno znanje ili da nauče nove plesne korake, kao i školu glume, gde će svi oni koji vole pozorište moći da se oprobaju na sceni ove ustanove.

Na programu su radionice za decu: „Horsko pevanje za decu”, „Moja šašava lutka”, „Perlica po perlica omiljena ogrlica”, „Dekorativne majstorije malih umetnika”, „Torbica po mom ukusu”, „Prvi baletski koraci”, „Svet mode za decu”, „Pevajte sa Jovanom” i „Mladi inženjeri”, a za odrasle iznad 18 godina škola plesa koja nosi naziv „Zapleši sa mnom” i škola glume „Pozornica Čukarice”.

Zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 011/3552-678, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.