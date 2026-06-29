VIDOVDAN je posvećen Svetom Vidu koji je u narodu zapamćen kao vidar, lekar.On je kasnije sačuvao samo jednu ulogu, lečenje vida (očiju), а uspomena na njegovo ime i datum praznovanja je sačuvana do danas. Na Vidovdan 28. juna, ožive sećanja na Kosovsku bitku koja se odigrala na taj dan 1389. godine. U znak sećanja na Kosovske žrtve, u narodu se zadržao običaj da se na taj dan ne peva, ne igra, ne veseli. Na Kosovu se verovalo da uoči Vidovdana u gluvo doba noći, sve reke u jednom trenutku poteku crveno kao krv čime se podsećalo na nebrojene žrtve, ratnike koji su na taj dan izginuli na Kosovu.