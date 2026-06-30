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Gradska opština Novi Beograd danas će u 14 časova, u Hali sportova „Ranko Žeravica”, organizovati podelu nagrada i zahvalnica za više od 400 vukovaca, đaka i sportista generacije, saopšteno je iz ove opštine.

Na ovaj način Opština želi da pokaže uspešnim mladim talentima da izuzetno ceni njihov trud, posvećenost i disciplinu, tako da je nagradni fond ove godine uvećan.

Nosioci Vukove diplome, umesto sa po 5.000 dinara, biće nagrađeni poklon-vaučerima u vrednosti od 10.000 dinara, dok će đaci i sportisti generacije dobiti vaučere u vrednosti od po 20.000 dinara.

Akciji nagrađivanja najboljih đaka priključila se i društveno odgovorna kompanija „Arena Channels Group” sa kojom Opština ima saradnju u mnogim projektima. Ta kompanija je za vukovce dodatno obezbedila vaučere u vrednosti od po 5.000 dinara, a za đake i sportiste generacije vrednost vaučera je 10.000 dinara.