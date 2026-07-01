Beograd
VODOVOD NAJAVIO ISKLJUČENJE: Potrošači u više ulica na Zvezdari danas bez vode
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara danas u periodu od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Dmitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine),
- Čingrijinoj,
- Preševskoj (od Batutove do Čingrijine),
- Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine),
- Brsjačkoj,
- Bukureškoj,
- Geršićevoj,
- Cara Jovana Crnog,
- Hektorovićevoj,
- Spase Garde,
- Divčibarskoj i
- Aradskoj.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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