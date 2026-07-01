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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara danas u periodu od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Dmitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine),
  • Čingrijinoj,
  • Preševskoj (od Batutove do Čingrijine),
  • Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine),
  • Brsjačkoj,
  • Bukureškoj,
  • Geršićevoj,
  • Cara Jovana Crnog,
  • Hektorovićevoj,
  • Spase Garde,
  • Divčibarskoj i
  • Aradskoj.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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