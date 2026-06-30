Tokom radova na redovnom održavanju u Bulevaru kralja Aleksandra, na delu od zone raskrsnice sa Kneza Miloša do zone raskrsnice sa Svetozara Markovića, od 29. juna, od 22 časa, do 6. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza , saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

– linija 24, u smeru ka Neimaru saobraćaće na trasi: Trg republike – Kolarčeva – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska – Njegoševa i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi;

– linije 26, 26N, 27, EKO1, 202N, 302N i 307N, u smeru ka Vukovom spomeniku, naseljima Braće Jerković, Mirijevo, Višnjica, Begaljica i Vinča kretaće se na trasi: Trg Nikole Pašića – Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Profesora Mihaila Đurića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje na redovnim trasama (osim 30. juna, od 0 do 4 časa, kada će se vozila kretati u skladu sa posebnom informacijom o režimu rada linija javnog prevoza tokom postavljanja skulpture na Terazijama), dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama;

– linije 74 i ADA 4, u smeru ka Mirijevu: Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje na redovnom trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama.