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U Beogradu je tokom popodnevnih časova počelo nevremenakon što se oluja prognozirala za sutra uveče, naročito za četvrtak — ali je nevreme poranilo te je iznenadilo Beograđane u pojedinim delovima grada. 

Nevreme je praćeno pljuskom i grmljavinom, a neretko i jakim vetrom. 

Oglasio se i Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) hitnim upozorenjem za Beograd. 

U narednih sat dva na širem području Beograda, u Banatskom i Sremskom delu plјuskovi sa grmlјavinom, jak vetar i lokalno moguć i kratkotajan grad - navodi se. 

Olujno nevreme koje je danas popodne zahvatilo južni Banat stiglo je do Borče i napravilo haos u naselju, piše Telegraf.

Građani opisali scene

- Samo smo začuli huk, prašina se digla, a onda se začula i lomljava. Skočili smo da zatvorimo prozore - kazali su meštani Borče.

Ova iznenadna oluja zamračila je nebo, kao da je suton, javljaju.

- Padale su saksije, letelo je smeće, samo da ne poleti neki krov - kazao je jedan sugrađanin.

Kiša je padala kod Pupinovog mosta, a pljusak je zabeležen i u Zemunu, i u Padinskoj Skeli. 

Kurir.rs

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