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Muškarac (48) izboden je nožem sinoć oko 22 časa na Zvezdari, u Bulevari kralja Aleksandra. 

On je s teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

Sinoć je došlo i do saobraćajne nesreće na Gazeli kada je posle 22 časa oboren pešak. I on je s teškim povredama prebačen u Urgentni.

Hitna pomoć imala je pune ruke posla - 125 intervencija, od kojih 14 na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, a na javnim mestima lekari Hitne pomagali su pijanima.

Kurir.rs

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