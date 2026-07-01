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Došli smo do sredine još jedne radne nedelje, a kiša koja je padala tokom noći ostavila je vlažne kolovoze širom Beograda. U kombinaciji sa visokim temperaturama koje se očekuju tokom dana, veliki broj Beograđana odlučio je da na posao krene automobilom, pa su gužve na najprometnijim saobraćajnicama ovog jutra nešto izraženije nego prethodnih dana.

Najteža situacija ubedljivo je na Gazeli i Pančevačkom mostu, gde se saobraćaj odvija izuzetno usporeno. Posebno su velike kolone na prilazu Pančevačkom mostu, gde se vozila protežu nekoliko stotina metara.

1/5 Vidi galeriju Jutarnji špic Foto: naxi.rs

Pojačan intenzitet saobraćaja beleži se povremeno i na Autokomandi, gde je trenutno praktično pusto, dok se sporadične gužve stvaraju i na Brankovom mostu, kao i ispred TC Ušće i u kružnom toku kod tržnog centra.

Za razliku od ovih deonica, u centru grada nema većih zadržavanja. Saobraćaj na Trgu republike, Trgu Nikole Pašića i Slaviji odvija se bez većih problema, dok je u Bulevaru despota Stefana za sada situacija stabilna. U Ulici kneza Miloša povremeno dolazi do kraćih zastoja i usporenog saobraćaja.