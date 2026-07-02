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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, danas dolazi do planiranih isključenja vode u delovima Vračara i Novog Beograda, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Na Vračaru će bez vode ostati potrošači u Skerlićevoj ulici, u periodu od 8.00 do 20.00 sati. Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna sa pijaćom vodom, a građanima se preporučuje da unapred pripreme neophodne zalihe za piće i osnovne potrebe.

Na Novom Beogradu, zbog istih radova, isključenja će trajati od 9.00 do 24.00 sata, a bez vode će biti potrošači u Vinogradskoj ulici, u Vojvođanskoj (od broja 98 do 152) i na Surčinskom putu (od broja 3 do 7).

Pored potpunih isključenja, u naselju Ledine, kao i u blokovima 45, 61, 62, 71 i 72, očekuje se umanjen pritisak vode, dok su na višim spratovima mogući i povremeni prekidi u vodosnabdevanju.

I u ovom delu grada obezbeđene su auto-cisterne za najnužnije potrebe, a iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" ponovo apeluju na potrošače da na vreme obezbede dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.