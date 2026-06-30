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U periodu od 3 do 10. juna 2026. godine u RTS Klubu trajala je izložba autroke Jelene Delibašić o životu i stvaralaštvu Anice Savić Rebac pod nazivom Anica Savić Rebac – „Sjaj u pustoši vode“. Izložba je otvorena 3.juna 2026. godine, tematskom večeri posvećenoj očuvanju duhovnog nasleđa Anice Savić Rebac. Organizatori izložbe su bili Grad Novi Sad, Graska uprava za kulturu, izdavačka kuća „Prometej“ i Centar za kulturne integracije iz Novog Sada. Projekat „Anica Savić Rebac – sjaj u pustoši vode” je interdisciplinarni kulturni program posvećen životu, delu i duhovnom nasleđu Anice Savić Rebac. Polazeći od izložbe autorke Jelene Delibašić, projekat povezuje izložbeni, naučni i umetnički prostor sa ciljem da savremenoj publici približi značaj i aktuelnost misli Anice Savić Rebac.

Anica Savić Rebac je bila čudo od deteta i jedna od najobrazovanih intelektualki srpske kulture. Profesorka klasične filologije, esejista, prevodilac i pesnikinja, koja je ostavila neizbrisiv trag u srpskoj literaturi i nauci.

Foto: JKP "Pogrebne usluge" Beograd

Aničin život je obeležila i velika ljubav prema suprugu Hasanu Rebcu, za koga se udala 1921. godine. Hasan, rodom iz Mostara diplomirao je orijetalistiku na Sroboni. Hasan se izjašnjavao kao Srbin muslimanske vere, učestvovao u balkanskim ratovima i prešao Albaniju. Do početka Drugog svetskog rata radio u Ministarstvu vera. U leto 1941. godine, izbegli su u Beograd, gde su proveli okupaciju. Nakon oslobođenja, 1945. godine Anica je predavala u gimnazijama u Beogradu i Sarajevu, a 1946. godine biva imenovana za vanrednog profesora Univerziteta u Beogradu, kao predavač istorije rimske književnosti i latinskog jezika, dok Hasan postaje poslanik Savezne skupštine. Nakon Hasanove smrti 1953. godine, tragično je okončala sopstveni život, napisavši između ostalog u opoštajnoj poruci da „život nije vredan življenja, ako izbugimo najdraže biće“.

Poslednje počivalište Anice Savić Rebac na Novom groblju bio je ukrašeno delikatnom, nesvakidašnjom skulpturom izrađenom po njenom nacrtu, koja je nažalost ukradena. JKP „Pogrebne usluge“ Beograd će u saradnji sa Centrom za kulturne integracije iz Novog Sada podržati aktivnosti sanacije spomenika i postavljanja nove skulpture na grobu ove znamenite srpkinje.