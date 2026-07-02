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Radovi na redovnom održavanju u Dunavskoj ulici, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Tadeuša Košćuška do zone raskrsnice sa Dubrovačkom ulicom, od 1. do 31. jula usloviće promene u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj dela desne saobraćajne trake i trotoara na posmatranoj deonici (gledano u smeru ka Dubrovačkoj ulici), pri čemu će se preostala širina kolovoza koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja.

Predmetni radovi neće uticati na funkcionisanje linija javnog prevoza. Vozila sa linija 26, 26N i 401N će umesto polaznog/dolaznog stajališta „Dorćol (Dunavska)” koristiti privremeno polazno/dolazno stajalište „Dorćol (Dunavska) 1”, koje se nalazi u Dubrovačkoj ulici, na poziciji niše za parkiranje, neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom Mike Alasa, koja će se u ovom slučaju koristiti kao stajalište javnog prevoza.

Kurir.rs/Beograd.rs

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