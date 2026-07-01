RODE KOD PERIŠIĆA DOLAZE JOŠ OD 2014! Ali ova godina je posebna! Bebi-bum u gnezdu na dimnjaku stovarišta - čak 5 mladunaca! (VIDEO)
Obrenovac je jedan od gradova u kojima se na banderama i stubovima već u proleće mogu videti gnezda roda.
Ali retka su gnezda u kojima ima čak pet mladunaca jer rode ih imaju najčešće dva ili tri.
Jedno takvo gnezdo nalazi se na dimnjaku stovarišta u Velikom Polju čiji je vlasnik porodica Perišić. Rode su tu od 2014. godine!
Mama, tata i pet mladunaca!
U mnoštvu stubova i bandera u Obrenovcu, mladi bračni par roda za svoj dom odabrao je baš dimnjak stovarišta u Velikom Polju.
- Pa rode su kod nas na dimnjaku već zadnjih, pa da kažemo od 2014. godine da smo ih mi primetili i da vodimo računa. U početku našeg rada ovde na stovarištu nismo hteli da diramo gnezdo. Međutim, problem kad je zimska sezona, kada grejemo, hoće da se zapali gnezdo i onda od tada skidamo svake godine gnezdo, kaže član porodice Perišić, inače i šef stovarišta.
Međutim, skidanje gnezda nije se odrazilo na instinkt ptica, pa se može reći da je ovo za njih trajno stambeno rešenje već 12 godina, pogotovo kada stignu deca.
- I ove godine smo, eto, ajd' kad je već bilo pet, pošto nije svakidašnja situacija, zvali smo Centar za zaštitu ptica u Novom Sadu. Oni su se samo zahvalili na informaciji, zabeležili gde je to, na kojoj lokaciji, i to je to.
Rode familiji Perišić donele dve prinove
Perišići ove godine očekuju dve prinove, jednu bebu krajem jula a drugu u oktobru.
Znači, rode su došle na pravu adresu!
Pet mališana uskoro počinje letačku obuku, a njihovi roditelji vredno svakog dana donose im hranu i vodu u svojim kljunovima.
- Često im ispadne ovde kod nas raznih insekata, zmija, žaba, da kažem, i kornjača, ali uglavnom nađu tu, ima okolo i rečica i vode i tako im donose i hrane ih.
- Deo su porodice i tradicija je da dolaze tu kod nas, vele Perišići.
Kurir.rs/RTV Mag