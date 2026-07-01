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Obrenovac je jedan od gradova u kojima se na banderama i stubovima već u proleće mogu videti gnezda roda.

Ali retka su gnezda u kojima ima čak pet mladunaca jer rode ih imaju najčešće dva ili tri.

Jedno takvo gnezdo nalazi se na dimnjaku stovarišta u Velikom Polju čiji je vlasnik porodica Perišić. Rode su tu od 2014. godine!

Mama, tata i pet mladunaca!

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

U mnoštvu stubova i bandera u Obrenovcu, mladi bračni par roda za svoj dom odabrao je baš dimnjak stovarišta u Velikom Polju.

- Pa rode su kod nas na dimnjaku već zadnjih, pa da kažemo od 2014. godine da smo ih mi primetili i da vodimo računa. U početku našeg rada ovde na stovarištu nismo hteli da diramo gnezdo. Međutim, problem kad je zimska sezona, kada grejemo, hoće da se zapali gnezdo i onda od tada skidamo svake godine gnezdo, kaže član porodice Perišić, inače i šef stovarišta.

Međutim, skidanje gnezda nije se odrazilo na instinkt ptica, pa se može reći da je ovo za njih trajno stambeno rešenje već 12 godina, pogotovo kada stignu deca.

- I ove godine smo, eto, ajd' kad je već bilo pet, pošto nije svakidašnja situacija, zvali smo Centar za zaštitu ptica u Novom Sadu. Oni su se samo zahvalili na informaciji, zabeležili gde je to, na kojoj lokaciji, i to je to.

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Rode familiji Perišić donele dve prinove

Perišići ove godine očekuju dve prinove, jednu bebu krajem jula a drugu u oktobru.

Znači, rode su došle na pravu adresu!

Pet mališana uskoro počinje letačku obuku, a njihovi roditelji vredno svakog dana donose im hranu i vodu u svojim kljunovima.

- Često im ispadne ovde kod nas raznih insekata, zmija, žaba, da kažem, i kornjača, ali uglavnom nađu tu, ima okolo i rečica i vode i tako im donose i hrane ih.