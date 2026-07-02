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Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže u Ulici braće Jerković – Faza 2, od 1. do 15. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode u desnoj saobraćajnoj traci u Ulici braće Jerković (gledano u smeru ka Darvinovoj ulici), na delu od kućnog broja 123d do kućnog broja 123a (u visini stajališta „SC Sport-eko”). Tokom izvođenja radova biće zauzeta desna saobraćajna traka i samo stajalište (gledano u smeru ka Darvinovoj ulici). Zbog nedovoljne širine preostalog dela kolovoza, doći će do promene u radu linija javnog prevoza na sledeći način:

– vozila sa linija 18, 18N i ADA 3 će u smeru ka Zemunu saobraćati na trasi: Svetozara Radojčića – Dragice Končar – Zaplanjska – Darvinova – Kumodraška i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama;

– vozila sa linija 50 i 80 će u smeru ka Čukarici saobraćati na trasi: Svetozara Radojčića – Dragice Končar – Zaplanjska – Darvinova – Braće Jerković – Kružni put voždovački i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište „Braće Jerković 1” u Darvinovoj ulici, ispred objekta sa kućnim brojem 19, odnosno 30 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom braće Jerković.