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Tradicionalna kulturna manifestacija „Leto na Gardošu” počinje u subotu, 4. jula, predstavom „Nije život bidermajer” koju izvode Saša Pantić i Danica Todorović, najavljeno je iz Turističke organizacije Opštine Zemun.

Pod pokroviteljstvom Gradske opštine Zemun, koja je osnivač ove manifestacije, Turistička organizacija Gradske opštine Zemun priredila je programe za sve generacije, u svim izvođačkim žanrovima.

Nedeljom i ponedeljkom su sadržaji za najmlađe, a za dečje predstave ulaznice plaćaju samo pratioci. Programi teatra na otvorenom gledaocima petkom i subotom nude sve pozorišne forme, od kabarea i monodrame do komedije.

Ove godine publiku očekuju tradicionalni koncerti, i to 25. jula na zemunskoj sceni je grupa „Garavi sokak”, a 22. avgusta nastupaju „Legende”.

Ukupno 36 sadržaja biće prikazano na ovogodišnjoj manifestaciji – 25. po redu, koja traje do 31. avgusta.

Karte se mogu kupiti putem sajta „Tickets.rs”, i na biletarnici Letnje scene „Gardoš”, sat vremena pre početka predstave.

Turistička organizacija Gradske opštine Zemun sa posebnom pažnjom organizuje kulturne manifestacije koje povezuje sa prirodnim i istorijskim znamenitostima i stvara kvalitetnu turističku ponudu Zemuna. Velikani scenske umetnosti, istaknuti dramski umetnici, muzičari, plesači, ostavili su neizbrisiv trag u kulturi Zemuna.

„Leto na Gardošu” jedna je od najdugovečnijih manifestacija Gradske opštine Zemun, koja je počela 2002. godine, kada je obnovljena letnja scena.