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U Kosovskoj ulici došlo je do sudara kamiona i putničkog vozila.

Naime, kamion koji je izlazio sa gradilišta i uključivao se u Kosovku ulicu udario je u automobil marke "mercedes" koji se kretao ka Takovskoj ulici.

Na lice mesta došla je ekipa Hitne pomoći, a učesnici, na sreću, nisu zadobili povrede.

1/7 Vidi galeriju Sudar u Kosovskoj ulici Foto: Kurir

Pored vozača ni u jednom vozilu nije bilo putnika.

Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj, a saobraćaj je u ovom delu ulice potpuno blokiran, te se ubrzo stvorio potpuni kolaps. Vozila se trenutno kreću Vlajkovićevom ulicom u oba smera.