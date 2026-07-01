U Kosovskoj ulici u Beogradu dogodio se sudar kamiona i mercedesa. Hitna pomoć je na licu mesta, a saobraćaj je blokiran.
Beograd
SUDAR KAMIONA I AUTOMOBILA U CENTRU BEOGRADA Kosovska ulica blokirana, na licu mesta i Hitna pomoć
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U Kosovskoj ulici došlo je do sudara kamiona i putničkog vozila.
Naime, kamion koji je izlazio sa gradilišta i uključivao se u Kosovku ulicu udario je u automobil marke "mercedes" koji se kretao ka Takovskoj ulici.
Na lice mesta došla je ekipa Hitne pomoći, a učesnici, na sreću, nisu zadobili povrede.
Sudar u Kosovskoj ulici Foto: Kurir
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Pored vozača ni u jednom vozilu nije bilo putnika.
Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj, a saobraćaj je u ovom delu ulice potpuno blokiran, te se ubrzo stvorio potpuni kolaps. Vozila se trenutno kreću Vlajkovićevom ulicom u oba smera.
Nadležni organi utvrdiće okolnosti nezgode.
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