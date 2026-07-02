Srčani udar nastaje kada krvni sud koji dovodi krv u srčani mišić postane blokiran, obično zbog ugruška, što dovodi do oštećenja ili odumiranja srčanih ćelija

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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama u Srbiji.

Valjevo, restoran "Platani" 9-15 časova

Lazarevac, Kulturni centar 10-16 časova

Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova

Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova

Stari grad, Evropska kuća 11-16 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.