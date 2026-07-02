Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 100 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima.
hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Četvoro lakše povređeno u dve saobraćajke
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Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe lakše povređene, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Svi povređeni prevezeni su na Vojno-medicinsku akademiju.
Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 100 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
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