Slušaj vest

Bližimo se kraju još jedne radne nedelje, a za razliku od prethodnog jutra, kada je veliki broj Beograđana na posao krenuo automobilom, ovog petka jutarnji špic je nešto blaži.

Najveće gužve, očekivano, beleže se na Gazeli i Pančevačkom mostu, gde se saobraćaj odvija veoma usporeno. Posebno je otežan prilaz Pančevačkom mostu, gde se kolona vozila proteže nekoliko stotina metara.

1/5 Vidi galeriju Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Pojačan intenzitet saobraćaja povremeno se beleži i na Autokomandi, dok se sporadične gužve stvaraju na Brankovom mostu, kao i u zoni ispred TC Ušće i u kružnom toku kod tržnog centra.

Sa druge strane, u centralnim gradskim ulicama nema većih zadržavanja. Saobraćaj na Trgu republike, Trgu Nikole Pašića i Slaviji odvija se bez većih problema, dok je u Bulevaru despota Stefana situacija za sada stabilna. U Ulici kneza Miloša povremeno dolazi do kraćih zastoja i usporenog saobraćaja.