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Stanovnici dela Zvezdare danas će privremeno ostati bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, u periodu od 8 do 22 časa bez vode će biti potrošači u ulicama Radeta Markovića, Radmile Savićević i Steve Žigona.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.

Nadležni apeluju na građane da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe do završetka radova.