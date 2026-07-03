Pravo učešća imaju devojčice i dečaci uzrasta od sedam do 19 godina.
Omladinsko pozorište „Dadov”
BESPLATNO U BEOGRADU: Audicija za prijem nove generacije polaznika škole glume i govora
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Omladinsko pozorište „Dadov”, najstarije omladinsko pozorište u Srbiji sa tradicijom dužom od šest decenija, raspisuje besplatnu audiciju za prijem nove generacije polaznika škole glume i govora, koja će biti održana 29. i 30. avgusta u prostorijama pozorišta.
Pravo učešća imaju devojčice i dečaci uzrasta od sedam do 19 godina, a prijavljivanje se vrši putem sajta www.dadov.rs.
Škola je namenjena svima koji žele da razvijaju glumački talenat, scenski govor, samopouzdanje i kreativnost u radu sa iskusnim profesorima, navodi se u saopštenju Omladinskog pozorišta „Dadov”.
Kurir.rs/Beograd.rs
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