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Veliki trg u Zemunu od 3. do 19. jula postaje epicentar najbolje zabave, porodičnog druženja i karnevalske magije. Gradska opština Zemun, Udruženje „Moj grad 1080”, uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, poklanjaju građanima i gostima sedamnaest dana uživanja pod vedrim nebom, u samom srcu starog Zemuna.

Program Zemunskog karnevala Foto: Beoinfo, Beograd.rs

Kako je najavljeno iz Opštine Zemun, kroz pažljivo osmišljene zone, karneval donosi sadržaj za sve generacije.

Dečja zona – igraonica na otvorenom, mesto gde dečji smeh crta najlepše boje leta, stvorena za maštanje i bezbrižnu igru.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Narodna radinost – riznica autentičnih rukotvorina, zanatskih proizvoda i lokalnih brendova koji nose dušu našeg podneblja i čuvaju tradiciju.

Sportska zona – kutak za aktivni odmor, pokret i zabavu, koji budi sportski duh kod svih generacija.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Fud zona – gastronomska čarolija ispunjena raznolikim ukusima, mirisima i slatkim carstvom za prave gurmane.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Pored karnevalske atmosfere, trg će pulsirati i u ritmu fudbala. Na velikom ekranu uživo će se pratiti dueli sa 23. Svetskog prvenstva u fudbalu.

Kurir.rs

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