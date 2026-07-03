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Gradska opština Novi Beograd nagradila je gotovo 500 đaka novobeogradskih osnovnih i srednjih škola za izuzetne uspehe u nastavi i na sportskim takmičenjima u protekloj školskoj godini.

Nagradni fond je ove godine uvećan, a prema nedavno usvojenoj odluci, Opština će ubuduće nagrađivati i nastavnike čiji učenici su postigli izuzetne rezultate na takmičenjima.

Na svečanosti u Hali sportova „Ranko Žeravica”, nosiocima Vukove diplome juče su uručene zahvalnice i poklon-vaučeri u vrednosti od 15.000 dinara, dok su đaci i sportisti generacije dobili vaučere od po 30.000 dinara.

Čestitke najboljim đacima, njihovim roditeljima i nastavnicima, uputila je predsednica opštine Ivana Nikolić, koja je istakla da su oni ponos ne samo svojih porodica i škola nego i celog Novog Beograda.

– Danas slavimo znanje, upornost i odgovornost, koji su vas doveli do ovog posebnog trenutka. Veliki ljudi rastu uz podršku. Opština Novi Beograd će biti vaša podrška uvek, jer je ulaganje u znanje, obrazovanje i mogućnost da iskažete svoje talente, ulaganje u bolju budućnost svih nas – rekla je Ivana Nikolić obraćajući se prisutnima.

Ona je poželela mladima da sanjaju velika dela i zahvalila kompaniji „Arena Channels Group”, koja se uključila u ovogodišnju dodelu nagrada i priznanja za najbolje đake.

Direktor kompanije Nebojša Žugić je takođe čestitao najboljima na ostvarenom uspehu koji se postiže samo velikim zalaganjem i trudom i izrazio želju da će se neki od današnjih sportista generacije naći na kanalima TV Arene sport u delu koji govori o šampionima. Žugić je istakao da je kroz projekte „Moje pravo da biram sport” i „Sport pobeđuje” prošlo više od 100.000 dece i mladih svih uzrasta.

U muzičkom delu programa nastupila je višestruko nagrađivana učenica Irina Ognjević, koja je ove godine završila OŠ „Jovan Dučić” i Muzičku školu „Stanković”. Ona je na početku svečanosti otpevala himnu Republike Srbije.

Dodeli nagrada, pored roditelja, direktora i nastavnika osnovnih i srednjih škola, prisustvovali su i direktorka PU „11. april” Danijela Đogo, članovi Veća, kao i predstavnici Opštinske uprave, navodi se u saopštenju Gradske opštine Novi Beograd.