Hitna pomoć intervenisala je 118 puta tokom noćne smene, a najviše poziva uputili su hronični bolesnici.
Beograd
SEDMORO POVREĐENIH U ČETIRI SAOBRAĆAJKE: Teška noć u Beogradu, oglasili se iz Hitne pomoći
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U četiri saobraćajne nezgode koje su se tokom noći dogodile u Beogradu povređeno je sedam osoba, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Tri osobe zadobile su lakše povrede u udesima, dok su četiri zbrinute na licu mesta.
Ekipe Hitne pomoći tokom noćne smene obavile su ukupno 118 intervencija, od kojih su 24 bile na javnim mestima, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za lekarsku pomoć najčešće su se javljali hronični bolesnici, među kojima je bilo najviše astmatičara i onkoloških pacijenata.
Kurir.rs
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