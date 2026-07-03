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U četiri saobraćajne nezgode koje su se tokom noći dogodile u Beogradu povređeno je sedam osoba, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Tri osobe zadobile su lakše povrede u udesima, dok su četiri zbrinute na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći tokom noćne smene obavile su ukupno 118 intervencija, od kojih su 24 bile na javnim mestima, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za lekarsku pomoć najčešće su se javljali hronični bolesnici, među kojima je bilo najviše astmatičara i onkoloških pacijenata.