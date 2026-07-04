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Manifestacija Bum market biće održana u subotu i nedelju, 4. i 5. jula na pijaci Zemun, od 8 do 16 časova.

Pored poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda posetioci će u okviru Bum marketa na pijaci Zemun moći da uživaju i u izboru ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, predmeta oplemenjenih dekupaž tehnikom, heklanih stvari, slika i prirodne kozmetike. Ovo je idealna prilika da otkrijete jedinstvene i ručno rađene proizvode i pronađete savršene poklone za sebe i svoje najmilije.

Posetioci i ljubitelji zemunske pijace koji se na njoj snabdevaju, inače, uživaju i u njenom ambijentu, bogatoj ponudi koju čine i razne vrste sveže rečne ribe iz ulova zemunskih alasa, domaćih suhomesnatih i mlečnih proizvoda, ali i saksijskog, rezanog cveća i sadnica.