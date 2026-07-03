– Trudio sam se da nikako ne propustim taj trenutak, jer sam susret s mladim ljudima više doživljavao kao svoju čast nego što bi to trebalo vama da bude čast, jer vam se obraćao tada predsednik opštine Novi Beograd, a sada gradonačelnik. Često sam i tada govorio, pa i sada, da jednog dana kada ne budem tu gde jesam, moći ću da se hvalim da su, u periodu kada sam predstavljao opštinu ili grad, školu pohađali mladi ljudi koji su postali najbolji umetnici, naučnici, sportisti, biznismeni. Život je pred vama. Vi ste realno ono najbolje što ovaj grad i ovo društvo imaju. Želim vam mnogo sreće u svemu onome što vas čeka u životu. Budite onakvi takvi jeste i bez obzira na to što polako ulazite u svet odraslih, slušajte svoje roditelje. Kako vreme bude prolazilo, shvatićete da sve one stvari koje su vam nekada bile nerazumne ili preterane, jesu stvari koje su vaši roditelji u jednom momentu svog života prošli i da ne postoji niko na ovom svetu ko vam više želi dobro od vaših roditelja. Čak i kada greše, i tada vam žele dobro i zato ih slušajte – rekao je Šapić, obraćajući se učenicima generacije.