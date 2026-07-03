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"Putevi Srbije" saopštili su da će zbog treće faze radova na petlji Ostružnica isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i iz smera Niša biti zatvoreno za saobraćaj od ponedeljka, 6. jula godine u 8 časova, do subote 11. jula u 16 časova.

Zbog radova na rehabilitaciji kompletne petlje saobraćaj u smeru Niša i Novog Sada ka Obrenovcu će funkcionisati preko petlje Surčin jug – auto-put Miloš Veliki – petlja Obrenovac.

Isključenje za Železnik (Niš/Novi Sad – Beograd/Železnik) biće u funkciji, saopštili su iz "Puteva Srbije".

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„Putevi Srbije“ saopštili su da će zbog treće faze radova na petlji Ostružnica isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i iz smera Niša biti zatvoreno za saobraćaj od ponedeljka, 6. jula godine u 8 časova, do subote 11. jula u 16 časova.