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Radnik JKP "Gradska čistoća" povređen je jutros oko tri sata nakon što je pao sa kamiona u Borskoj ulici u Rakovici, potvrđeno je iz Hitne pomoći.

Nakon nesreće prevezen je u Urgentni centar na dalje lečenje, dok stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Tokom protekle noći ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 125 puta, od čega 37 intervencija bilo je na javnim mestima. Najčešći razlozi za izlazak na teren bili su padovi i osobe u alkoholisanom stanju.

Za lekarsku pomoć najviše su se javljali hronični bolesnici, astmatičari, srčani i psihijatrijski pacijenti.