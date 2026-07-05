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Na gradilište novog Savskog mosta u Beogradu stigla je kompletna čelična konstrukcija iz Kine, namenjena za gornji stroj mosta. Iz kompanije "Power China" navode da se radovi odvijaju po planu i da se nastavak intenzivnijih aktivnosti očekuje u narednim mesecima.

Rukovodilac gradilišta Ivan Nikolić rekao je za domaće medije da je tokom maja stigla poslednja isporuka materijala, čime je kompletirano oko 6.000 tona čelika potrebnog za konstrukciju. On je istakao da radovi na reci nisu prekidani i da se trenutno izvode radovi na stubovima i šipovima u Savskom koritu.

Prema njegovim rečima, oko 20. jula očekuje se dolazak nove mehanizacije i krana, nakon čega će uslediti čišćenje dela gradilišta gde je ranije došlo do obrušavanja starog krana i provera eventualnih oštećenja na već postavljenoj konstrukciji.

Nikolić je najavio da se od avgusta očekuje ubrzanje radova na čeličnoj konstrukciji, dok je sledeći veliki korak spajanje glavnog raspona mosta dužine oko 240 metara, kao i montaža lukova visine 36 metara. Krajem jeseni planirana je isporuka kablova za lukove, koji su već testirani u Kini.

Novi Savski most, težak oko 6.500 tona, imaće po dve saobraćajne trake u oba smera i odvojenu tramvajsku prugu. Deo je projekta "Mali metro", a njegov završetak i puštanje u saobraćaj planirani su do kraja marta 2027. godine.